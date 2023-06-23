Войска РФ обстреляли четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелял села Кругляковка Купянского района, повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, хозяйственные постройки, здание магазина, уничтожена сельскохозяйственная техника одного из фермерских хозяйств.

Также в селе Петропавловка Купянского района из-за вражеских обстрелов горел жилой дом.

Кроме того, в селе Бударки Чугуевского района повреждены здания частного домохозяйства.

А в результате обстрелов города Купянск произошел лесной пожар.

По словам главы области, в течение суток пострадавших среди гражданского населения не зафиксированыли.

Также в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 8,6 га территории и обезвредили 112 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения враг предпринял очередную попытку продвинуться в направлении села Синьковка, но получил отпор и отступил с потерями", - сообщил Синегубов.

Накануне враг обстрелял населённые пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены здания мясокомбината, жилые дома и хозяйственные постройки.