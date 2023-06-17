Захватчики продолжают терроризировать Харьковщину: в ОВА показали последствия вражеских атак (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, минувшей ночью в селе Казачья Лопань Харьковского района обстрелом повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

Также в результате обстрелов Купянска поврежден частный дом, гараж и 2-этажный многоквартирный дом, произошел пожар.

Кроме того, в пгт Двуречная Купянского района в результате российских обстрелов получил ранение 36-летний гражданский мужчина.

По словам Синегубова, в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 128 взрывоопасных предметов.

Накануне армия РФ обстреляла три района Харьковщины. Так, в селе Липцы Харьковского района в результате минометного обстрела врага повреждены окна жилого дома и 2 хозяйственные сооружения.