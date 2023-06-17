Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и линии электропередач

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. Ночью оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг продолжает непрерывно обстреливать Никопольщину. Под огнем артиллерии снова оказались Марганецкая община и Никополь", - отметил он.

По словам главы области, в городе повреждено коммунальное предприятие, 8 частных домов. Также изуродованы хозяйственные постройки и линии электропередач.

"Женщина, получившая ранения вчера вечером, госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести", - уточнил Лысак.

Также враг обстрелял Марганецкую общину. Там обошлось без жертв и пострадавших.

Заметим, один человек погиб и один ранен 16 июня в результате обстрелов Никополя Днепропетровской области.

Напомним также, что 13 июня российские оккупанты дважды ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, в результате чего была ранена 35-летняя женщина. Были повреждены четыре многоэтажки, библиотека и газопровод.