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В Харьковской области российская противотанковая ракета попала в гражданский автомобиль: двое погибших
17 июня армия страны-агрессора РФ обстреляла село Гурьев Казачок в Богодуховском районе Харьковской области. Российская противотанковая ракета попала в гражданский автомобиль, в результате чего погибли четыре человека.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении села Гурьев Казачок", - отметил Синегубов.
По предварительным данным, в автомобиле находились 2 человека. Они погибли на месте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщил Синегубов, в результате прямого попадания оккупантов из ПТКР «Корнет» погибли 2 жителя пгт Золочев.
В автомобиле находились 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.
В настоящее время устанавливаются все детали очередного террористического акта россиян против мирного населения.
Заметим, на Харьковщине за прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.