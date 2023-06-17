В Харьковской области российская противотанковая ракета попала в гражданский автомобиль: двое погибших

17 июня армия страны-агрессора РФ обстреляла село Гурьев Казачок в Богодуховском районе Харьковской области. Российская противотанковая ракета попала в гражданский автомобиль, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении села Гурьев Казачок", - отметил Синегубов.

По предварительным данным, в автомобиле находились 2 человека. Они погибли на месте.

Как сообщил Синегубов, в результате прямого попадания оккупантов из ПТКР «Корнет» погибли 2 жителя пгт Золочев.

В автомобиле находились 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.

В настоящее время устанавливаются все детали очередного террористического акта россиян против мирного населения.

Заметим, на Харьковщине за прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.