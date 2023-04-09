Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: двое погибших

Ночью 9 апреля армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Погибли мужчина и одиннадцатилетний ребенок.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Проклятые российские террористы снова атаковали Запорожье и унесли человеческие жизни. Ночью две рашистские ракеты попали в один из частных секторов города", - отметил Куртев.

По его словам, оккупанты разрушили один дом. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли.

В настоящее время известно, что погибли два человека - мужчина и ребенок 2012 года рождения, ушедший из жизни в карете скорой помощи.

Разбор завалов продолжается - по предварительной информации, в доме проживало три человека.

Также одна женщина госпитализирована в больницу. Еще одному человеку медицинская помощь оказана на месте.

В настоящее время улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, 31 марта российские оккупационные войска обстреляли Запорожье и район. В результате обстрелов разрушены гражданские постройки.