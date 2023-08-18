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Оккупанты выпустили 207 снарядов по Херсонщине

Враг атаковал населенные пункты Херсонского района, в результате чего горели хозяйственные постройки и гаражное помещение. Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области
Враг атаковал населенные пункты Херсонского района, в результате чего горели хозяйственные постройки и гаражное помещение. Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области

Российские оккупационные войска в течение суток 17 августа 48 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 48 обстрелов, выпустив 207 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

Прокудин уточнил, что российские военные обстреливали жилые кварталы населенных пунктов области.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Накануне из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения. Тогда захватчики обстреляли помещение образовательного учреждения и медицинского учреждения в Херсоне, здание школы в Бериславском районе.

Автор:
Светлана Манько