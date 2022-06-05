По Краматорску российские войска нанесли авиаудар: повреждены два промышленные объекты

В ночь на 5 июня российские оккупационные войска ударили по Краматорску ракетами с самолета, есть повреждения на двух промышленных предприятиях.

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Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Освобождают нас от промышленности. По предварительной информации, без жертв, но серьезные повреждения на двух предприятиях города", — говорится в сообщении.