По Краматорську російські війська завдали авіаудару: пошкоджено два промислові об'єкти

У ніч проти 5 червня російські окупаційні війська вдарили по Краматорську ракетами з літака, є пошкодження на двох промислових підприємствах.

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Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Звільняють нас від промисловості. За попередньою інформацією, без жертв, але серйозні ушкодження на двох підприємствах міста", - йдеться у повідомленні.