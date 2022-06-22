По Николаеву армия РФ нанесла сем ракетных ударов

Русские оккупационные войска 22 июня нанесли удары по жилой и промышленной инфраструктуре Николаева.

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Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, оккупанты нанесли семь ракетных ударов по городу.

Сообщается, что повреждены как инфраструктурные объекты, в том числе портовая отрасль, так и жилые дома.

Часть ракет, как сообщают местные СМИ, возможно, сбила ПВО.

Информация о раненых или погибших пока отсутствует.