По Миколаєву армія РФ завдала сім ракетних ударів

Російські окупаційні війська 22 червня завдали ударів по житловій та промисловій інфраструктурі Миколаєва.

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Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, окупанти завдали семи ракетних ударів по місту.

Повідомляється, що пошкоджено як інфраструктурні об'єкти, зокрема портову галузь, так і житлові будинки.

Частина ракет, як повідомляють місцеві ЗМІ, можливо, збила ППО.

Інформація про поранених чи загиблих поки що відсутня.