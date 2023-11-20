Погибшие на Херсонщине, раненые на Харьковщине и в Донецкой области: как прошли сутки в регионах

Российские военные в течение минувших суток и ночи 20 ноября обстреляли ряд областей, в результате чего есть погибшие и раненые.

По Херсонской области враг совершил 51 обстрел, выпустив 323 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, С-60, РПГ, БПЛА и авиации, сообщил глава области Александр Прокудин.

По Херсону враг выпустил 30 снарядов. Россияне попали 23 населенных пункта. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Утром армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне. В результате вражеского удара погибли два водителя, еще один человек - ранен.

В Харьковской области за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области, информирует председатель ОВА Олег Синегубов.

Сегодня утром враг обстрелял деревню Кондрашовку Купянского района. Поврежден частный дом, хозяйственные постройки, частный автомобиль.

В селе Вильча Чугуевского района в результате обстрела из РСЗО получили ранения и были госпитализированы мужчины 53-х и 74-х годов. Во время обстрела села Юрченково Чугуевского района из РСЗО "Ураган". повреждена сельскохозяйственная техника и хозяйственные сооружения.

В результате удара двумя управляемыми авиабомбами по селу Подолы Купянского района повреждена газовая труба, частный дом, гараж, летняя кухня, два автомобиля.

В Запорожской области под вражеским огнем оказались 16 населенных пунктов, по которым кафиры нанесли 61 удар, сообщили в ОВА.

Россияне совершили шесть РСЗО-обстрелов Железнодорожного, Новоданиловки, Гуляйпольского, Малой Токмачки и Каменского. 55 артударов пришлись по территории Новоандреевки, Новодаровки, Белогорья, Левадного, Полтавки, Роботиного, Волшебного, Приморского, Плавней, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел.

Поступило четыре сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

В Днепропетровской области во время вчерашнего дня под огнем захватчиков находился Никопольский район, сообщили в ОВА. Оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой и Красногригорьевской общинам и Никополю.

Повреждены три частных дома и хозяйственное сооружение.

В Донецкой области под огнем минувших суток находились девять населенных пунктов: Новогродовка, Красногоровка, Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, с. Бердичи, пгт Святогоровка, с. Максимилиановка, с. Нетайлово.

Повреждены 15 жилых домов, школа, два магазина, здание ГСЧС, здание ЦНАП, участок горводоканала, ЛЭП, здание СП "Здоровье", ветеринарная клиника.

За сутки в Донецкой области ранен один человек.

В Николаевской области вчера под артиллерийским огнем была акватория Очаковской общины. Также вчера утром вражеские обстрелы фиксировались за пределами села Солончаки Куцурубской общины.