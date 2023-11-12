Погибший и раненые на Херсонщине, подрыв на мине в Харьковской области: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки и ночь 12 ноября российские войска обстреляли пограничные и прифронтовые области, в результате чего были ранены гражданские жители и есть разрушения. Также один человек погиб.

Войска РФ 62 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 343 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации и нанесли ракетный удар. По Херсону враг выпустил 22 снаряда, сообщил глава области Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и библиотеку имени Гончара в Херсоне. Здание испытало существенные разрушения.

Прокудин добавил, что утром оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Жена погибшего госпитализирована. У 64-летней женщины взрывная, закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга.

В Харьковской области оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

В частности, под ударами окупантов находились Малые Проходы Харьковского района, Старица и Волчанские Хутора Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты.

Кроме этого, между с. Граково и с. Мосьпанове Чугуевского района не мине подорвался грузовой автомобиль. 47-летний водитель получил ранения и был госпитализирован.

Николаевскую область враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59, одновременно применив баллистику, предположительно "Искандер-М", сообщает глава области Виталий Ким.

Одну из управляемых ракет сбила ПВО, а вторая и баллистическая попала по открытой территории области. В результате падения обломков сбитой ракеты повреждены несколько жилых домов.

Что касается Запорожской области, то за прошедшие сутки враг нанес 87 ударов по 18 населенным пунктам, сообщили в ОВА.

Оккупанты обстреляли из РСЗО Темировку и Новодаровку, а также совершили 9 БПЛА-атак по Железнодорожному, Волшебному, Красному, Луговскому и Малым Щербакам.

В результате обстрелов повреждены дом и хозяйственные постройки. Местные жители не пострадали.

Дважды захватчики обстреляли Днепропетровскую область. Били по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Выпустили более полудесятка снарядов по Марганецкому сообществу, сообщает глава ОВА Сергей Лысак.