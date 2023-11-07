Погибший в Донецкой области и раненый в Никополе: как прошла ночь в регионах

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали наносить удары по мирным населенным пунктам прифронтовых областей. Под вражеский огонь попали Херсонская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области. В результате обстрелов ранен и погиб.

В результате вражеской атаки на Днепропетровскую область пострадал 56-летний мужчина в Никополе. Он получил осколочные ранения.

В ОГА сообщили, что оккупанты повредили храм, 7 частных домов, хозяйственные сооружения, авто, линию электропередач и газопроводы.

В течение суток 6 ноября враг 84 раза обстрелял Херсонскую область, выпустив 558 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, ЗУ-23-2 и авиации. По Херсону "прилетело" 27 снарядов, сообщил глава области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинское учреждение в Херсоне, предприятие пищевой промышленности в Херсонском районе.

На Харьковщине оккупанты продолжают бить по Изюмскому, Чугуевскому, Харьковскому, Богодуховскому и Купянскому районам, информирует председатель области Олег Синегубов.

Под артиллерийские и минометные обстрелы попали более 17 населенных пунктов Харьковщины. Есть разрушения в жилом секторе, однако пострадавшие от вражеских обстрелов не зафиксированы.

В Запорожской области российские военные обстреляли 22 населенных пункта авиационными снарядами, РСЗО, а также атаковали 18 беспилотниками. В общей сложности нанесли 124 удара.

Согласно сообщению ОГА, в результате обстрела были разрушены 40 жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

В Донецкой области россияне в течение суток убили одного человека в Красногоровке, обстреляли окрестности Желаемого Второго, сообщили в ОГА. В течение ночи происходили единичные обстрелы Авдеевки. Камыш подвергся артиллерийским обстрелам. Также есть разрушение частных и многоквартирных домов.