"Прилет" в Кривом Роге и погибший в Херсонской области: какая ситуация в регионах

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным украинским городам и селам. За сутки враг нанес девять ракетных и 39 авиационных ударов.

По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины.

Всего из разных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 93 населенных пункта и 39 объектов инфраструктуры.

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

В Кривом Роге есть разрушения на промышленном объекте

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА.

"Есть разрушение на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили. Прошло без погибших и пострадавших", - сообщил Лысак.

Враг за сутки атаковал три района Харьковщины

Как отметил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В результате обстрела села Кучеровка Купянского района повреждены 2 дома, хозяйственные постройки. Потерпел ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 39 лет.

Кроме того, под ударами оккупантов находились Волчанск, Огиревце и Гатище Чугуевского района, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка Купянского района и другие населенные пункты.

Россияне 106 раз обстреляли Запорожскую область

По словам главы Запорожской ОВ Юрия Малашко, армия РФ обстреляла 20 населенных пунктов.

Враг совершил ракетный удар по Любицкому, 13 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Волшебному, Малиновке, Новодаровке, Каменскому и Пятихаткам, 3 РСЗО-обстрелы Роботиного, а также нанес авиационный удар по Орехову.

За сутки поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Херсонской области погиб человек

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 57 обстрелов Херсонщины, выпустив 322 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации и БПЛА.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранение.