Враг сбросил авиабомбы на села на Херсонщине и Харьковщине: есть погибшие и раненые

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным украинским городам и селам. Эта ночь была беспокойной в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Утром в результате обстрела один человек погиб.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, утром российские военные нанесли авиаудар по городу Берислав на Херсонщине. По предварительным данным, один человек погиб. В настоящее время подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют территорию.

Также оккупанты совершили 6 авиаударов по селам Бериславского района. Под ударом был и Берислав – российские военные обстреляли город из РСЗО и артиллерии, в результате чего был поврежден частный дом и возник пожар.

Херсон враг ночью обстреливал из артиллерии. В результате атаки поврежден частный дом, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

В Донецкой области ночью враг выпустил 4 ракеты по городу Константиновке. Повреждены 6 многоквартирных домов и здание школы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Кроме того, в Харьковской области российские военные нанесли авиаудар по поселку Купянск-Узловой. В результате вражеской атаки повреждены 4 частных дома и 5 торговых киосков.

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района поврежден дом детского и юношеского творчества и 4 жилых дома. Получили ранения мужчины 57 и 69 лет.

Также за прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 122 удара по 22 населенным пунктам Запорожской области. За сутки поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Заметим, по меньшей мере шесть человек были ранены в течение 19 октября в Херсонской области в результате обстрелов.