ПВО сбило 14 дронов, на Херсонщине есть раненые и погибший: как прошла ночь в регионах

В ночь на 15 декабря россияне атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed", а также наносили удары с артиллерии, минометов и другого оружия.

Согласно сообщению Воздушных сил, все 14 вражеских беспилотников были сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.

За минувшие сутки россияне совершили 102 обстрела по Херсонской области, выпустив 673 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил глава области Александр Прокудин. По Херсону враг выпустил 30 снарядов.

В результате обстрела один человек погиб, еще двое - получили ранения. Российские военные попали в жилые кварталы, предприятия и зерновой терминал в Херсонском районе.

За прошедшие сутки враг нанес 87 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области, сообщили в ОВА.

Захватчики обстреляли из РСЗО Малую Токмачку и Роботино, атаковали 5 беспилотниками Новодаровку, Красное, Малую Токмачку и Полтавку, а также устроили авиационным снарядом по Преображенке.

По территории Гуляйполя, Белогорья, Левадного, Новоданиловки, Полтавки, Роботиного, Пятихаток, Степного, Лобкового и других прифронтовых городов и сел пришлось 79 артударов.

В Харьковской области от артиллерийских и минометных обстрелов попали около 20 населенных пунктов Харьковщины: Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района; Волчанск Чугуевского района; ветеринарное Харьковского района; Гурьев Казачок Богодуховского района, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой повреждено здание детского сада.

В полночь оккупанты ударили из артиллерии по Никополю, Днепропетровской области, информируют в ОВА.

Вражеские снаряды повредили одно из предприятий города.

В Николаевской области в Гороховской общине, в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, повреждено складское помещение фермерского хозяйства, но пострадавших нет, сообщает глава ОВА Виталий Ким.

Также враг неоднократно наносил артиллерийские удары по Очакову и акватории Очаковской общины.