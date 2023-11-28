Ракетный удар по Кривому Рогу, обстрел Хмельнитчины: как прошла ночь в регионах

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли ряд областей Украины, сбросили управляемую авиабомбу и запускали дроны. В результате один человек получил ранения. Также есть информация о разрушении.

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Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу

Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он добавил, что все детали устанавливаются.

Кроме этого, оккупанты обстреляли Марганецкую общину Никопольского района Из тяжелой артиллерии. Прошло без погибших и пострадавших.

РФ атаковала Хмельницкую область

Российские оккупационные войска утром во вторник атаковали Хмельницкую область, сообщает первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин.

"Во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района. Пожара нет. Травмированных нет", - говорится в телеграмм-канале Хмельницкой обладминистрации.

Все соответствующие службы работают на месте происшествия.

В Запорожской области пострадали 15 населенных пунктов

В Запорожской области военнослужащие РФ нанесли 64 удара по 15 городам и селам. Мирные жители не пострадали, сообщают в ОГА.

Враг атаковал беспилотниками Железнодорожное и Малые Щербаки, а также обстрелял из РСЗО Орехов и Малую Токмачку.

По территории Гуляйполя, Новоданиловки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Волшебного, Новоандреевки, Новодаровки, Каменского и других прифронтовых населенных пунктов пришлось 60 артударов. оккупанты разрушили 6 зданий.

Глава Запорожской ОВА добавил, что в 08:51 во время воздушной тревоги враг нанес один ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья. В настоящее время тип ракеты уточняется. Предварительно – одна из модификаций баллистической ракеты "Искандер".

В Харьковской области оккупанты сбросили КАБ

За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковской области, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Он сообщил также, что около 23:30 оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по пгт Ковшаровка Купянского района. Зафиксировано попадание между жилыми домами. Повреждены фасады домов, окна и придомовая территория. Вражеские удары получили также Старица и Тихое Чугуевского района, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Строевка Купянского района.

На Херсонщине ранен человек

За сутки россияне 48 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 206 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, С-60, БПЛА и авиации. По Херсону "прилетело" 15 снарядов, сообщил глава области Александр Прокудин.

Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и учебное заведение в Херсоне.

Под огонь попали общины Сумщины

Российские оккупационные войска утром во вторник обстреляли две общины Сумской области, сообщила пресс-служба областной военной администрации.

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 12 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская (8 взрывов) и Краснопольская (4 взрыва) общины.

В Николаевской области враг обстрелял акваторию Очаковской общины

27 ноября и сегодня утром, 28 ноября, в результате вражеских артиллерийских обстрелов по Очакову и береговой линии Очаковской общины частичные повреждения получили жилые дома, сообщил глава области Виталий Ким. Пострадавших нет.

Ночью, 28 ноября, в 00:08 вражеские обстрелы фиксировались по с. Дмитровка Куцурубской общины.