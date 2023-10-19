Разрушеные здания, погибшие и раненые: как прошли сутки в регионах

В течение суток 18 октября и ночью 19 октября российские военные нанесли удары по семи областям Украины. Под вражескими обстрелами оказались населенные пункты Запорожской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Донецкой областей.

В Херсонскую область "прилетело" 580 снарядов

За сутки российские войска 105 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 580 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, ЗУ-23-2, танков, авиации и БПЛА. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения.

По Херсону враг выпустил 23 снаряда, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы, территорию завода и парка в Херсоне.

Днепропетровщина: "прилет" по инфраструктуре

Как сообщил глава области Сергей Лысак, поздно вечером российские захватчики нанесли ракетный удар по Павлограду, в результате чего был разрушен инфраструктурный объект.

По его словам, ночью агрессор продолжил избивать по Никопольщине, дважды ударил по Марганецкой общине и еще раз – по Мировской.

"В общей сложности на территорию района прилетело почти три десятка артиллерийских снарядов. Какой ущерб они причинили - выясняют спасатели. Идет обследование пораженной местности", - написал он.

Лисак добавил, что под утро военные сбили над Криворожским районом ракету.

Запорожскую область обстреляли 123 раза

Войска РФ обстреляли 21 населенный пункт в Запорожской области, нанеся при этом 123 удара, сообщают в ОВА.

Согласно сообщению, захватчики 107 раз ударили из артиллерии по территории Гуляйполя, Орехова, Роботы, Левадного, Преображенки, Малиновки, Малых Щербаков, Пятихаток, Каменского, Приморского, Новояковловки и других городов и сел, приближенных к линии фронта.

Также был совершен ракетный удар по Запорожью. Россияне выпустили 11 БПЛА по Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Новодаровке, Волшебном, Малиновке, Малой Токмачке, Роботино и Затишье. Некоторые из этих населенных пунктов подверглись обстрелам из РСЗО. На Новоайдаровку россияне сбросили авиаснаряд.

В ОВА добавили, что враг разрушил 92 дома.

На Харьковщине повреждены дома

За прошедшие сутки российские кафиры обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Купянского районов, сообщил глава области Олег Синегубов.

В результате артиллерийского обстрела города Волчанск Чугуевского района был поврежден многоквартирный дом. В селе Одноробовка Богодуховского района оккупанты минометным огнем повредили 2-этажный многоквартирный дом и 2 частных дома.

По Николаеву ударили ракетой

Ночью, 19 октября, Николаев получил ракетный удар, в результате чего возник пожар складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома, сообщил глава области Виталий Ким.

Ночью над Николаевским районом силы ПВО сбили вражеский "шахид", обломки которого повлекли пожар в одноэтажном складском здании.

Ким добавил, что ужин, 18 октября, в 20:30 враг нанес ракетный удар по населенному пункту Степовской общины. Попадание зафиксировано по заведению питания. Под завалами погибли два человека, а еще один получил ранения. В результате удара также были повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура.

На Донетчине обошлось без жертв

За сутки россияне продолжали обстреливать Донецкую область, но люди не пострадали, сообщают в ОВА.

В Покровском районе Донбасса в результате обстрела повреждено здание учебного заведения. Также российскими обстрелами было разрушено более 40 построек.

Суммы атаковали беспилотником

Как сообщили в МВД, этой ночью в Сумах в результате удара беспилотника возник пожар в двухэтажном здании. Спасателям удалось вовремя ликвидировать огонь, потому люди не пострадали.