РФ атаковала Украину дронами и ракетами: как прошла ночь в регионах

С 20.00 вечера 5-го до полуночи 6-го ноября российские захватчики нанесли массовые удары по территории Украины. Враг запустил по регионам две управляемые авиаракеты Х-59 и две Х-31, баллистическую "Искандер-М", противокорабельную "Оникс", а также 22 "Шахеда", сообщили в воздушных силах ВСУ.

В Одесской области пострадала припортовая инфраструктура

В результате атаки повреждения получила припортовая инфраструктура Одесщины, историческая часть Одессы и объекты гражданской инфраструктуры Херсона, сообщил председатель ОВА Олег Кипер.

5 местных жителей получили ранения.

По его информации, ракеты попали по промышленному зданию и центру города. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города (зона всемирного наследия ЮНЕСКО).

Попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном.

В Херсонской области ранены 8 человек

За минувшие сутки противник 132 раза обстрелял Херсонскую область, выпустив 640 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, С-60-1 и авиации. Также нанес ракетный удар. По городу Херсон враг выпустил 58 снарядов, сообщил глава области Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.

Вчера около 20:30 российские террористы нанесли ракетный удар по центру Херсона. В результате повреждены многоэтажки. Также российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области, магазин в Бериславе и частные предприятия в Херсоне.

Всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб – самое большое количество за все время.

В Харьковской области под обстрел попали 15 населенных пунктов

За прошедшие сутки враг нанес артиллерийские и авиационные удары как минимум по 15 населенным пунктам области, сообщил глава области Олег Стнегубов.

Под авиационный удар попали Синковка, Ивановка Купянского района. Под артиллерийским огнем оказались Плетеновка, Нестерное Чугуевского района, Строевка, Тополя, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района. оккупанты обстреляли с. Подолы Купянского района. Поврежден дом и пристройка.

В Запорожской области РФ обстреляла 23 населенных пункта

В Запорожской области во вражеские обстрелы попали 23 населенных пункта – зафиксировано 159 ударов. Враг совершил 2 РСЗО-обстрела Роботиного и атаковал 12 беспилотниками Железнодорожное, Новодаровку, Новоданиловку, Роботино, Волшебное, Полтавку и Малую Токмачку, сообщили в ОВА.

По территории Гуляйполя, Орехова, Малиновки, Новоандреевки, Левадного, Луговского, Каменского, Пятихаток, Степного, Плавней, Приморского и других прифронтовых городов и сел пришлось 145 артобстрелов. Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов. Местное население не пострадало.

Над Николаевской областью была сбита крылатая ракета Х-59. В орог наносил артиллерийские удары по с. Дмитровка Куцурубской общины. Также вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.