РФ атаковала Украину дронами и ракетами, в Харькове есть попадания: ситуация в регионах

Ночью 20 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами С-300. Противовоздушная оборона уничтожила 18 из 19 ударных беспилотников. В Харькове зафиксировали по меньшей мере два попадания. Также российская армия обстреляла Херсонскую область, в результате чего ранения получили 16 человек.

ПВО ночью уничтожило 18 из 19 "Шахедов"

В ночь на 20 декабря 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed из оккупированного Крыма, сообщают в Телеграмме Воздушные Силы ВСУ.

"Всего зафиксированы пуски 19 шахедов, 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей", - говорится в сообщении.

Начальник КМВА Сергей Попко проинформировал, что ПВО сбила все вражеские дроны еще на подлете в Киев. По предварительным данным, в столице без жертв и разрушений.

Также россияне нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области РФ по Харьковщине.

В Харькове два попадания

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты ночью нанесли 2 удара по Салтовскому району Харькова, предварительно - ракетами С-300.

"В 01:00 зафиксировано попадание вражеского боеприпаса по жилому объекту. А в 01:07 – попадание на территорию транспортного гражданского предприятия. Повреждено имущество. Без пострадавших", - отметил Синегубов.

Он добавил, что артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Гурьев Казачок Богодуховского района; Ветеринарное Харьковского района; Старица, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Двуречная, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района. Авиационные удары враг нанес по Синьковке.

Также враг нанес удар двумя ракетами С-300 по с. Отрадное Купянского района.

В результате вражеского обстрела села Куриловка Купянского района поврежден частный дом.

Кроме того, в результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой ранения получила 55-летняя гражданская женщина. Она госпитализирована в среднем состоянии.

Также в результате обстрела села Подолы Купянского района разрушены частное домовладение и хозяйственные постройки, а в пгт Купянск-Узловой Купянского района поврежден частный дом.

В Херсонской области ранены 16 человек

За минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и заведение профессионально-технического образования в Херсонском районе, дошкольное учебное заведение, медицинское учреждение, почтовое отделение и лодочную станцию в Херсоне", - уточнил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии 16 человек получили ранения, из них - 4 ребенка.

Кроме того, над деоккупированной частью Херсона силы ПВО сбили 6 дронов.

Враг нанес 190 ударов по Запорожской области

За прошедшие сутки враг нанес 190 ударов по 21 населенному пункту, сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Оккупанты совершили 44 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодаровке, Новоандреевке, Красному, Малой Токмачке, Роботиному, Полтавке, Левадному и Новоданиловке, 5 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки, а также авиационный удар по Орехову.

140 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Волшебного, Белогорья, Полтавки, Гуляйпольского, Преображенки, Плавней, Лобкового, Пятихаток, Каменского и других городов и сел на линии огня.

За сутки поступило 2 сообщения о повреждении жилых домов и хозяйственных сооружений.