РФ атаковала Украину дронами, в Киевской области уничтожен склад и повреждены здания предприятия

Ночью враг устроил очередную дроновую атаку на Украину. Всего было выпущено 35 БПЛА, 34 из которых были уничтожены силами и средствами ПВО.

ПВО уничтожило 34 из 35 "Шахедов"

В ночь на 21 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" по трем направлениям: Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Всего зафиксированы пуски 35 "Shahed-136/131", атаковавшие волнами в разное время, в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.

Этой ночью на разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БПЛА противника.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

В Киевской области горел склад предприятия

В результате атаки на гражданском предприятии в Киевской области из-за падения обломков возник пожар, сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, загорелся один из складов предприятия. По состоянию на 1:07 пожар на площади 1500 метров полностью ликвидирован.

Также выбиты окна и повреждены стены 4-х этажного здания и 2-х складских построек, расположенных рядом. Кроме того, повреждены 8 автомобилей.

По оперативной информации, жертв и пострадавших нет.

Все ответственные службы продолжают работу по ликвидации и фиксации последствий ночного удара.

В Николаевской области обломки беспилотника повредили здание агропредприятия

Обломками сбитого вражеского в Николаевском районе было повреждено складское здание агропредприятия, возник пожар, сообщают Силы обороны юга в Телеграмме.

Силами противовоздушной обороны уничтожено 19 дронов-камикадзе:

13 в Николаевской области,

3 в Херсонской области,

2 в Винницкой области,

1 в Днепропетровской области.

Попаданий не допущено. Однако, добавляют в Силах обороны юга, обломками сбитого БпЛА в Николаевском районе повреждено складское здание агропредприятия.

В настоящее время возникший пожар спасатели ликвидировали. Люди не пострадали.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уточнил, что нанесены разрушения складскому помещению агропредприятия в Веснянской общине.

В Херсонской области четверо раненых

За минувшие сутки противник совершил 131 обстрел, выпустив 687 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации, сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин

По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию завода в Херсоне.

По словам главы области, из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Враг обстрелял 20 населённых пунктов Харьковщины

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары враг нанес по Синьковке Купянского района.

Также враг нанес удар по городу Купянск Купянского района. Поврежден частный дом.

В результате вражеского обстрела села Отрадное Купянского района повреждена линия электропередач.

Армия РФ нанесла 139 ударов по Запорожской области

Враг бил по 20 населенным пунктам Запорожской области – зафиксировано 139 ударов, сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Военнослужащие РФ атаковали Широкое, Малиновку, Луговское, Новодаровку, Новоандреевку и Новоданиловку, совершили 12 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки, Роботиного и Преображенки, а также трижды ударили авиационными снарядами по Орехову.

103 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Левадного, Белогорья, Полтавки, Малиновки, Луговского, Пятихаток, Каменского, Малых Щербаков и других городов и сел на линии огня.

За сутки поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.