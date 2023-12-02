РФ атаковала Украину "шахедами", в Херсонской и Донецкой областях есть погибшие: как прошла ночь в регионах

В ночь на 2 декабря войска РФ атаковали территорию Украины 11-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой из оккупированной Запорожской области.

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Об этом сообщили в воздушных силах.

Противовоздушная оборона уничтожила 10 ударных дронов и одну управляемую авиационную ракету Х-59 на Днепропетровщине.

Также в Днепропетровской области под вражеский удар попала Красногригорьевская община. По ней агрессор целился из тяжелой артиллерии, сообщают в ОВА.

За минувшие сутки россияне 82 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 338 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, сообщает глава области Александр Прокудин.

В результате обстрелов один человек погиб, еще один - получил ранения. В Херсон "прилетело" 38 снарядов

Российские военные попали в жилые кварталы и учебное заведение в Херсоне.

В Харьковской области в течение суток враг обстреливал прифронтовые и пограничные населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, рассказал глава области Олег Синегубов.

Кроме того, под артиллерийским и минометным огнем россиян находились Уды Богодуховского района, Терновая Харьковского района, Волчанск, Варваровка Чугуевского района, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты.

В Николаевской области и за минувшие сутки враг наносил артиллерийские обстрелы по с. Солончаки Куцурубской общины. Ночью, ориентировочно в 00:15 вражеских обстрелов подверглась открытая территория между селами Солончаки и Дмитровка, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Также ночью вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. По его словам, пострадавших нет.

За прошедшие сутки враг нанес 99 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, информируют в ОВА.

Захватчики атаковали 14 беспилотниками Железнодорожное, Гуляйполе, Новодаровку, Белогорье и Пятихатки, а также совершили 5 РСЗО-обстрелов Роботиного, Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки.

По территории Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новопавловки, Каменского, Красного, Степногорска, Каменского, Степного, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 80 артударов.

Во время вражеского удара обстрела повреждены дом и хозяйственная постройка.

В Донецкой области на Горловском направлении в Часовоярской общине в результате обстрелов погиб 1 человек, повреждены 6 частных домов, 3 многоэтажки и промышленное здание, сообщают в ОВА.

В Торецкой общине ранен 1 человек, повреждены 14 домов: 8 в Северном и 6 в Торецке. В Соледарской общине обстреляны Раздолевка и Миньковка.