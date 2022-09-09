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Российская авиация нанесла удар по больнице в Сумской области

Российская авиация нанесла удар по больнице в Сумской области

9 сентября, после 09:00 утра российские оккупационные войска задействовали авиацию для нанесения удара по больнице в Великописаревской громаде Сумской области. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины – сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу", – написал Живицкий в Telegram.

Фото 2 — Российская авиация нанесла удар по больнице в Сумской области
Фото 3 — Российская авиация нанесла удар по больнице в Сумской области
Фото 4 — Российская авиация нанесла удар по больнице в Сумской области

В результате удара помещения больницы разрушены, есть пострадавшие среди людей. Другие подробности местные власти сообщат впоследствии.

Автор:
Вита Молодан