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Российская авиация нанесла удар по больнице в Сумской области
9 сентября, после 09:00 утра российские оккупационные войска задействовали авиацию для нанесения удара по больнице в Великописаревской громаде Сумской области. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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"Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины – сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу", – написал Живицкий в Telegram.
В результате удара помещения больницы разрушены, есть пострадавшие среди людей. Другие подробности местные власти сообщат впоследствии.