- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Российские оккупанты накрыли огнем село на Херсощине
Сегодня, 20 марта, армия страны-агрессора РФ в очередной раз цинично обстреляла село Никольское Дарьевской тергромады Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Отмечается, что снаряды попадали прямо в дом мирных жителей – повреждены по меньшей мере пять домов.
Известно, что 33-летняя местная жительница из-за осколочной травмы потеряла руку, также получил ранения 39-летний мужчина.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Число пострадавших еще устанавливается.
В Херсонской ОВА подчеркнули, что медики уже оказывают помощь людям, травмированным из-за российского удара по мирному селу Херсонщины.
Отметим, российские оккупационные войска в течение суток 19 марта 86 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Есть пострадавшие среди гражданского населения – шесть человек получили ранения.