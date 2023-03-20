Российские оккупанты накрыли огнем село на Херсощине

Сегодня, 20 марта, армия страны-агрессора РФ в очередной раз цинично обстреляла село Никольское Дарьевской тергромады Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечается, что снаряды попадали прямо в дом мирных жителей – повреждены по меньшей мере пять домов.

Известно, что 33-летняя местная жительница из-за осколочной травмы потеряла руку, также получил ранения 39-летний мужчина.

Число пострадавших еще устанавливается.

В Херсонской ОВА подчеркнули, что медики уже оказывают помощь людям, травмированным из-за российского удара по мирному селу Херсонщины.

Отметим, российские оккупационные войска в течение суток 19 марта 86 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Есть пострадавшие среди гражданского населения – шесть человек получили ранения.