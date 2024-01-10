Российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300

Вечером 10 декабря российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова, избивали ракетами С-300. По предварительным данным, в результате вражеского удара десять человек получили ранения. Среди пострадавших – двое в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

По его словам, на месте удара продолжается осмотр и работают службы, поврежден гражданский объект.

Позже он добавил, что оккупанты попали возле гостиницы в центре Харькова двумя ракетами. Один человек - в тяжелом состоянии, один получил ранения и находится в среднем состоянии, другие - легком. Среди пострадавших – журналисты турецкого издания, проживавшие в отеле.

Информация о погибших пока отсутствует, но такая вероятность не исключена.

"Удар пришелся по гражданскому объекту. Высокая вероятность жертв среди находившихся в нем людей. На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", - сообщил мэр города Терехов.

Синегубов добавил, что несколькими часами ранее оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Ольховатка Купянского района. В результате погибла 48-летняя женщина.

Повреждены 10 частных домов, магазин. В результате обстрела возник пожар в школе.