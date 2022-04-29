Российские военные захватили в плен двух британских волонтеров в Запорожской области

Российские военные захватили в плен двух британских волонтеров, которые помогали эвакуировать мирное население в Запорожской области. Об этом сообщает ВВС.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Некоммерческая организация Presidium Network сообщила, что мужчины были задержаны в понедельник на блокпосту недалеко от города Запорожье на юге Украины. Предполагается, что двое гуманитарных работников, которые, как сообщается, были захвачены, работали независимо друг от друга, но были на связи с Presidium Network. Сообщается, что во время задержания они пытались спасти семью из села к югу от Запорожья", — пишет издание.

Основатель Presidium Network Доминик Бирн сообщил ВВС, что мужчинам потребовалось шесть часов переговоров, чтобы пройти последний украинский контрольно-пропускной пункт и попасть на российскую территорию, где они были задержаны.

Напомним, 28 апреля украинские власти провели новый обмен пленными с российской стороной. Из плена удалось вызволить 45 украинских военных, в числе которых 5 раненых.