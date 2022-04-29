Російські військові захопили в полон двох британських волонтерів у Запорізькій області

Російські військові захопили у полон двох британських волонтерів, які допомагали евакуювати мирне населення у Запорізькій області. Про це повідомляє ВВС.

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"Некомерційна організація Presidium Network повідомила, що чоловіків було затримано в понеділок на блокпосту неподалік міста Запоріжжя на півдні України. Передбачається, що двоє гуманітарних працівників, які, як повідомляється, були захоплені, працювали незалежно один від одного, але були на зв'язку з Presidium Network. Повідомляється, що під час затримання вони намагалися врятувати сім'ю із села на півдні від Запоріжжя", — пише видання.

Засновник Presidium Network Домінік Бірн повідомив ВВС, що чоловікам знадобилося шість годин переговорів, щоб пройти останній український контрольно-пропускний пункт та потрапити на російську територію, де їх було затримано.

Нагадаємо, 28 квітня українська влада провела новий обмін полоненими з російською стороною. З полону вдалося визволити 45 українських військових, серед яких 5 поранених.