Российские войска обстреляли из артиллерии Николаев: горел жилой дом и магазин

Российские оккупанты из артиллерии ночью 19 апреля обстреляли Николаев, вследствие чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина "Сантех Строй Маркет Аладин" на Херсонском шоссе. Пожарные ликвидировали пожар на площади 200 кв. м.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Также в течение суток спасатели потушили пожар кровли жилого дома на ул. Очаковской в с. Черноморка Черноморской территориальной общины Николаевского района, возникшего из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Площадь возгорания достигла 30 кв. м.

Еще по ул. Садовой в с. Лукашевка Первомайской территориальной общины Первомайского района пожарные потушили возгорание хозяйственного сооружения на площади 15 кв. м, причина пожара устанавливается.

Кроме этого, за минувшие сутки группа пиротехников изъяла 30 взрывоопасных предметов. Всего с начала российской агрессии изъято 1159 боеприпасов.