Російські війська обстріляли з артилерії Миколаїв: горів житловий будинок та магазин

Російські окупанти з артилерії вночі 19 квітня обстріляли Миколаїв, внаслідок чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину "Сантех Буд Маркет Аладін" на Херсонському шосе. Пожежники ліквідували пожежу на площі 200 кв. м.

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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Також протягом доби рятувальники загасили пожежу покрівлі житлового будинку на вул. Очаківській в с. Чорноморка Чорноморської територіальної громади Миколаївського району, яка виникла через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Площа спалаху досягла 30 кв. м.

Ще на вул. Садовий в с. Лукашівка Первомайської територіальної громади Першотравневого району пожежники загасили спалах господарської споруди на площі 15 кв. м, причина пожежі встановлюється.

Крім цього, минулої доби група піротехніків вилучила 30 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку російської агресії вилучено 1159 боєприпасів.