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Российские войска обстреляли населенные пункты Днепропетровской области

Российские войска обстреляли населенные пункты Днепропетровской области
Войска РФ обстреляли город Зеленодольск, села Марьянское и Велика Костромка и другие населенные пункты

Ночью с 18 на 19 апреля российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района Днепропетровской области. 

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Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его данным, войска РФ обстреляли город Зеленодольск, села Марьянское и Велика Костромка и другие населенные пункты. 

"Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет", — сообщил Вилкул.

Напомним, в ночь с 21 на 22 марта враг два раза из "Градов" обстрелял село Малая Костромка и Зеленодольск в Криворожском районе Днепропетровской области. 

Автор:
Светлана Манько