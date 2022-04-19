Російські війська обстріляли населені пункти Дніпропетровської області

В ніч з 18 на 19 квітня російські війська обстріляли із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району Дніпропетровської області.

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Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його даними, війська РФ обстріляли місто Зеленодольськ, села Мар'янське та Велика Костромка та інші населені пункти.

"Є руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектора. Жертв немає", — повідомив Вілкул.

Нагадаємо, у ніч із 21 на 22 березня ворог двічі з "Градів" обстріляв село Мала Костромка та Зеленодольськ у Криворізькому районі Дніпропетровської області.