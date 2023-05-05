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Российские войска обстреляли промышленные предприятия в Донецкой области

обстрелы донецкой области, атаки на краматорск, славянск
Оккупанты атаковали два города Донецкой области. Фото: Facebook Павла Кириленко

Славянск и Краматорск Донецкой области 5 мая попали под вражеский огонь. Оккупанты атаковали промышленные предприятия.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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обстрелы донецкой области, атаки на краматорск, славянск
Фото: Facebook Павла Кириленко
обстрелы донецкой области, атаки на краматорск, славянск
Фото: Facebook Павла Кириленко
обстрелы донецкой области, атаки на краматорск, славянск
Фото: Facebook Павла Кириленко
обстрелы донецкой области, атаки на краматорск, славянск
Фото: Facebook Павла Кириленко
обстрелы донецкой области, атаки на краматорск, славянск
Фото: Facebook Павла Кириленко
обстрелы донецкой области, атаки на краматорск, славянск
Фото: Facebook Павла Кириленко

В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске повреждено админздание НКМЗ.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. В то же время, зафиксировали повреждение помещений. Отметим, что все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.

"Россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю. За все поплатятся и заплатят!", - прокомментировал Кириленко.

Напомним также, что за минувшие сутки, 4 мая, россияне убили двоих и ранили еще пятерых жителей Донбасса.

В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате были повреждены корпус учебного заведения и близлежащие жилые дома. В общей сложности в области было повреждено 56 домов.

Автор:
Вита Молодан