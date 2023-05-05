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Российские войска обстреляли промышленные предприятия в Донецкой области
Славянск и Краматорск Донецкой области 5 мая попали под вражеский огонь. Оккупанты атаковали промышленные предприятия.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске повреждено админздание НКМЗ.
По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. В то же время, зафиксировали повреждение помещений. Отметим, что все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю. За все поплатятся и заплатят!", - прокомментировал Кириленко.
Напомним также, что за минувшие сутки, 4 мая, россияне убили двоих и ранили еще пятерых жителей Донбасса.
В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате были повреждены корпус учебного заведения и близлежащие жилые дома. В общей сложности в области было повреждено 56 домов.