Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области

Сегодня утром, 28 июля, армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Вышгородскому району Киевской области.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из общин Вышгородского района", - отметил он.

По его словам, обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы.

"В очередной раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги – спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", - подчеркнул Кулеба.

Телеграмм-каналы сообщают о минимум трех взрывах, и публикуют фото столба дыма.