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Россияне ночью обстреляли Херсон: есть погибшие и раненые
Российские оккупационные войска ночью 21 сентября обстреляли жилые кварталы Херсона. Из-за российской агрессии 2 человека погибли.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Ужасная ночь для Херсона. Около 3:40 армия РФ накрыла огнем жилые кварталы Херсона. Россияне попали в здание общежития, когда люди еще спали", - отметил Прокудин.
По его словам, по состоянию на этот час известно о двух погибших мирных жителях. Это мужчины в возрасте 29 и 41 год. Они находились внутри общежития, в которое попали оккупанты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, 61-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести.
Также 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте.
Напомним, утром 19 сентября российские оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне. В результате атаки РФ погиб сержант полиции. Также ранения получили двое пассажиров, один из которых позже скончался в больнице.