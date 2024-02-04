Россияне обстреляли ряд областей: какая ситуация в регионах

За прошедшие сутки и ночь 4 февраля войска Российской Федерации не прекращают воевать с гражданским населением Украины и обстреливать мирные города. В течение суток в результате вражеских обстрелов два человека получили ранения.

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В Харьковской области под обстрелы попали 17 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань, Огурцово, Малая Волчья, Песчаное, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка и другие, сообщил глава области Олег Синегубов.

Авиаудары окупантов подверглись Бударки, Колодезно, Григоровка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное.

Во время вражеских обстрелов с. Охримовка Чугуевского района повреждено имущество агропредприятия: ангары, сельхозтехника, складские помещения. Потерпевших нет.

В с. Григоровка Купянского района обстрелом повреждены окна, крыша, кровля двух частных домовладений. оккупанты применили две управляемые авиабомбы. Получил ранение 26-летний гражданский мужчина.

На Херсонщину прилетело 92 снаряда

За минувшие сутки противник совершил 37 обстрелов, выпустив 92 снаряда, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, авиации и БпЛА, сообщил глава области Александр Прокудин.

По городу Херсон враг направил 13 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Оккупанты били по 22 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 104 удара

По территории Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Ольговского, Белогорья, Щербаков, Полтавки, Роботиного, Степногорска, Каменского и других прифронтовых городов и сел пришлось 80 артобстрелов, сообщили в ОВА.

Россияне осуществили авиационный удар по Новодаровке, обстреляли с РСЗО Верхнюю Терсу, а также атаковали 22 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Волшебное, Малиновку, Малую Токмачку, Левадное и Лобковое.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ночью оккупанты атаковали Никополь

Русские направили оружие на Никополь. Ударили по городу из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без пострадавших. Относительно разрушений специалисты выясняют, обследуют территорию, сообщили в ОВА.

После вчерашней перегрузки сетей энергетики заживили Кривой Рог и общины района и уже в полночь вернули свет в каждый дом.

Россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

За 3 февраля россияне ранили 1 жителя Донбасса — в Максимилианке. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинского общества. В Кураховской общине повреждены 2 многоэтажки в Остром и админздание в Курахово. В Покровске повреждено предприятие, сообщили в ОВА.

Бахмутский район. В Часовоярской общине повреждены 4 дома и промышленное здание. В Торецкой общине обстреляно Северное, в Соледарской — Раздолевка, Никифоровка и окрестности Васюковки. В Северской общине поврежден дом в Серебрянке.