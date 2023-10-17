Россияне обстреляли Херсон и Днепропетровскую область: есть раненые

В течение дня 17 октября российские захватчики несколько раз нанесли удары по Херсону, в результате чего семь человек получили ранения. Также под вражеский огонь попала Днепропетровская область.

Херсонская область

Согласно сообщению главы области Александра Прокудина, в результате утренних обстрелов пострадали двое работников охранной фирмы. Которые во время обстрела находились в служебном автомобиле.

Позже вражеский снаряд прилетел на территорию транспортного предприятия. Здесь ранения получили двое 52-летних мужчин. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами. Еще один раненый – 47-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями обеих голеней.

Прокудин добавил, что вечером оккупанты обстреляли один из микрорайонов города Херсон, в результате чего ранения получили две женщины 57 и 66 лет. Вражеские снаряды частично разрушили жилье пострадавших и соседние многоэтажки.

Россияне также обстреляли спасателей, которые тушили пожар после очередного обстрела, но пожарно-спасательное подразделение не пострадало, огнеборцам удалось потушить воронь.

Днепропетровская область

Войска РФ 17 октября накрыли огнем Днепропетровскую область, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, под вражеским ударом оказались Марганецкая и Мировская общины Никопольского района.

Захватчики били по тамошним селам из тяжелой артиллерии и сбрасывали боеприпасы из БпЛА. В результате обстрелов был поврежден объект инфраструктуры, а другие последствия атаки еще уточняются.