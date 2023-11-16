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Россияне ударили по ТЭС и обстреляли ряд областей: как прошли сутки в регионах
16 ноября российские военные обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В результате обстрела без света и воды остался один из населенных пунктов рядом со станцией.
Кроме того, российские захватчики обстреливали мирное население в Харьковской, Херсонской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Есть также информация об атаке дронами на Хмельницкую область.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Херсонской области в результате обстрелов ранен человек
За прошедшие сутки враг 94 раза обстрелял Херсонскую область, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА и авиации, сообщил глава области Александр Прокудин.
По Херсону враг выпустил 45 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области и учебное заведение в Херсонском районе. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.
Харьковщина: враг бил с С-300
В течение суток оккупанты вели обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Около полуночи враг нанес удар с ЗРК С-300 по Чугую. Были повреждены здания учебного заведения и частный жилой дом, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
В пгт. Двухлетняя Купянского района в результате вражеских обстрелов 74-летний мужчина получил ранения, а в селе Кругляковка Купянского района поврежден жилой дом, произошел пожар.
Кроме того, под ударами окупантов находились Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковского района, Старица и Бударки Чугуевского района, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Купянского района и другие населенные пункты.
Запорожскую область обстреляли 141 раз
За прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 141 удар по 25 населенным пунктам Запорожской области. В результате артобстрела по Новоандреевке ранение получил 67-летний местный житель. В результате ракетного удара по Камышеваской общине семь человек получили ранения, из них – трое работников ГСЧС. Двое спасателей погибли.
В ОГА сообщают, что оккупанты совершили 3 ракетных удара по Заречному, 16 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Малой Токмачке, Волшебному, Полтавке, Новоивановке, Малым Щербакам и Степному, а также обстреляли из РСЗО Новоданиловку. Разрушения подверглись 63 сооружения.
Ночью враг продолжил террор Никопольщины
Как сообщили в ОГА, российские военные трижды были обстреляны Никопольским районом Днепропетровской области. Под огонь из тяжелой артиллерии попали Никополь, Мировская и Марганецкая общины. Последствия обстрелов еще устанавливаются.
В Селидово продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы
Вторые сутки продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенного 4-этажного дома. В Донецкой ОВА сообщили, что россияне убили двух жителей Донбасса в Селидово. По предварительной информации, под завалами возможно пребывание еще 2 человек. Работы продолжаются.
Еще 5 человек в области за сутки получили ранения.