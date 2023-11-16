Россияне ударили по ТЭС и обстреляли ряд областей: как прошли сутки в регионах

16 ноября российские военные обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В результате обстрела без света и воды остался один из населенных пунктов рядом со станцией.

Кроме того, российские захватчики обстреливали мирное население в Харьковской, Херсонской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Есть также информация об атаке дронами на Хмельницкую область.

В Херсонской области в результате обстрелов ранен человек

За прошедшие сутки враг 94 раза обстрелял Херсонскую область, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, СПГ, С-60, БПЛА и авиации, сообщил глава области Александр Прокудин.

По Херсону враг выпустил 45 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области и учебное заведение в Херсонском районе. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

Харьковщина: враг бил с С-300

В течение суток оккупанты вели обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Около полуночи враг нанес удар с ЗРК С-300 по Чугую. Были повреждены здания учебного заведения и частный жилой дом, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В пгт. Двухлетняя Купянского района в результате вражеских обстрелов 74-летний мужчина получил ранения, а в селе Кругляковка Купянского района поврежден жилой дом, произошел пожар.

Кроме того, под ударами окупантов находились Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковского района, Старица и Бударки Чугуевского района, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Купянского района и другие населенные пункты.

Запорожскую область обстреляли 141 раз

За прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 141 удар по 25 населенным пунктам Запорожской области. В результате артобстрела по Новоандреевке ранение получил 67-летний местный житель. В результате ракетного удара по Камышеваской общине семь человек получили ранения, из них – трое работников ГСЧС. Двое спасателей погибли.

В ОГА сообщают, что оккупанты совершили 3 ракетных удара по Заречному, 16 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Малой Токмачке, Волшебному, Полтавке, Новоивановке, Малым Щербакам и Степному, а также обстреляли из РСЗО Новоданиловку. Разрушения подверглись 63 сооружения.

Ночью враг продолжил террор Никопольщины

Как сообщили в ОГА, российские военные трижды были обстреляны Никопольским районом Днепропетровской области. Под огонь из тяжелой артиллерии попали Никополь, Мировская и Марганецкая общины. Последствия обстрелов еще устанавливаются.

В Селидово продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы

Вторые сутки продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенного 4-этажного дома. В Донецкой ОВА сообщили, что россияне убили двух жителей Донбасса в Селидово. По предварительной информации, под завалами возможно пребывание еще 2 человек. Работы продолжаются.

Еще 5 человек в области за сутки получили ранения.