Ситуация в Донецкой области. Войска РФ обстрелами убили еще двух человек

Российские оккупанты в течение суток 24 сентября убили двух жителей Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА.

Также там проинформировали о ситуации в регионе по состоянию на утро 25 сентября.

Отмечается, что на Волновахском направлении в Шахтерском Великоновоселковской общине повреждены два дома. Угледар попал под обстрелы 31 раз.

На Донецком направлении ночью россияне обстреляли Авдеевку из танков, а утром – из артиллерии и "Градов", повреждены два дома. В Очеретинской общине повреждено восемь домов: шесть – в Новоселовке Первой, два – в Орловке. В Кураховской общине под обстрелы попали Кураховка и Островское.

На Горловском направлении в Часовоярской общине повреждены пять частных домов, две многоэтажки и один инфраструктурный объект. Кроме того, по одному дому повреждены в Торецке и Пивничном. В Соледарской общине под огнем находились Раздоловка, Васюковка и Миньковка.

На Лисичанском направлении два человека убиты в Заречном Лиманской общины, поврежден дом в Торском. Также оккупанты вели огонь по Звановке и Северскому.