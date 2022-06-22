В Афганистане произошло мощное землетрясение: погибли более 280 человек

Землетрясение магнитудой 6,1 унесло жизни по меньшей мере 280 человек в Афганистане рано утром в среду, 22 июня. Более 200 человек получили ранения.

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Об этом сообщает Reuters.

По данным Геологической службы США (USGC), землетрясение произошло примерно в 44 км (27 милях) от города Хост, недалеко от границы с Пакистаном.

"Сильные и продолжительные толчки", — написал житель афганской столицы Кабула на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

"Это было сильно", — сказал житель северо-западного пакистанского города Пешавар.

На фотографиях в афганских СМИ видны дома, превращенные в руины, и тела, укрытые одеялами, лежащие на земле.

EMSC оценил магнитуду в 6,1, хотя USGC заявил, что она составляет 5,9.

Большинство подтвержденных смертей произошло в восточной афганской провинции Пактика, где 255 человек были убиты и более 200 ранены, заявил представитель министерства внутренних дел Салахуддин Аюби.

По его словам, в Хостской области 25 человек погибли, 90 госпитализированы.

"Число погибших, вероятно, возрастет, поскольку некоторые деревни находятся в отдаленных горных районах, и для сбора подробностей потребуется некоторое время", — сказал он.

Власти начали спасательную операцию, добавил он.

По данным EMSC в Twitter, тряску ощутили около 119 миллионов человек в Пакистане, Афганистане и Индии.