- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
В Афганістані стався потужний землетрус: загинуло понад 280 людей
Землетрус магнітудою 6,1 забрав життя щонайменше 280 людей в Афганістані рано-вранці в середу, 22 червня. Понад 200 людей отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
За даними Геологічної служби США (USGC), землетрус стався приблизно за 44 км (27 миль) від міста Хост, неподалік кордону з Пакистаном.
"Сильні та тривалі поштовхи", - написав мешканець афганської столиці Кабула на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Це було сильно", - сказав мешканець північно-західного пакистанського міста Пешавар.
На фотографіях в афганських ЗМІ видно будинки, перетворені на руїни, та тіла, вкриті ковдрами, що лежать на землі.
EMSC оцінив магнітуду 6,1, хоча USGC заявив, що вона становить 5,9.
Більшість підтверджених смертей сталася у східній афганській провінції Пактика, де 255 людей було вбито та понад 200 поранено, заявив представник міністерства внутрішніх справ Салахуддін Аюбі.
За його словами, у Хостській області 25 людей загинуло, 90 госпіталізовано.
"Кількість загиблих, ймовірно, зросте, оскільки деякі села знаходяться у віддалених гірських районах, і для збору подробиць знадобиться деякий час", - сказав він.
Влада розпочала рятувальну операцію, додав він.
За даними EMSC у Twitter, тряску відчули близько 119 мільйонів людей у Пакистані, Афганістані та Індії.