В Афганістані стався потужний землетрус: загинуло понад 280 людей

Землетрус магнітудою 6,1 забрав життя щонайменше 280 людей в Афганістані рано-вранці в середу, 22 червня. Понад 200 людей отримали поранення.

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Про це повідомляє Reuters.

За даними Геологічної служби США (USGC), землетрус стався приблизно за 44 км (27 миль) від міста Хост, неподалік кордону з Пакистаном.

"Сильні та тривалі поштовхи", - написав мешканець афганської столиці Кабула на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

"Це було сильно", - сказав мешканець північно-західного пакистанського міста Пешавар.

На фотографіях в афганських ЗМІ видно будинки, перетворені на руїни, та тіла, вкриті ковдрами, що лежать на землі.

EMSC оцінив магнітуду 6,1, хоча USGC заявив, що вона становить 5,9.

Більшість підтверджених смертей сталася у східній афганській провінції Пактика, де 255 людей було вбито та понад 200 поранено, заявив представник міністерства внутрішніх справ Салахуддін Аюбі.

За його словами, у Хостській області 25 людей загинуло, 90 госпіталізовано.

"Кількість загиблих, ймовірно, зросте, оскільки деякі села знаходяться у віддалених гірських районах, і для збору подробиць знадобиться деякий час", - сказав він.

Влада розпочала рятувальну операцію, додав він.

За даними EMSC у Twitter, тряску відчули близько 119 мільйонів людей у Пакистані, Афганістані та Індії.