В Борисполе раздались взрывы и вспыхнул масштабный пожар: в чем причина

Утром 7 сентября во время воздушной тревоги в Борисполе в Киевской области раздалось несколько взрывов и вспыхнул масштабный пожар. Однако они не связаны с вражеской атакой.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Утром, 7 сентября, на одном из предприятий, расположенном в городе Борисполь, возник пожар. Жители города могли слышать звуки взрывов. По предварительной информации, это связано с возгоранием емкости с находящимся на предприятии растворителем", - отметил Кулеба. .

Он подчеркнул, что пожар не связан с сигналом воздушной тревоги.

Сейчас к тушению привлечены 54 спасателя личного состава ГСЧС и 13 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается. Причины возгорания выясняются.

Как сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко, на предприятии рядом с железнодорожным вокзалом произошел пожар. В результате там взорвалось биотопливо.

Борисенко призвал местных жителей закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за сильной задымленности.