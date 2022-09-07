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В Борисполе раздались взрывы и вспыхнул масштабный пожар: в чем причина
Утром 7 сентября во время воздушной тревоги в Борисполе в Киевской области раздалось несколько взрывов и вспыхнул масштабный пожар. Однако они не связаны с вражеской атакой.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Утром, 7 сентября, на одном из предприятий, расположенном в городе Борисполь, возник пожар. Жители города могли слышать звуки взрывов. По предварительной информации, это связано с возгоранием емкости с находящимся на предприятии растворителем", - отметил Кулеба. .
Он подчеркнул, что пожар не связан с сигналом воздушной тревоги.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сейчас к тушению привлечены 54 спасателя личного состава ГСЧС и 13 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается. Причины возгорания выясняются.
Как сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко, на предприятии рядом с железнодорожным вокзалом произошел пожар. В результате там взорвалось биотопливо.
Борисенко призвал местных жителей закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за сильной задымленности.