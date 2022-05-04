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В Днепре, Запорожье, Черкассах прогремели взрывы: что известно
Местные жители сообщают о взрывах в Днепре, Запорожье, Черкассах.
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По состоянию на 20.00 воздушная тревога была объявлена практически на вей территории Украины.
Вначале местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Днепре.
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