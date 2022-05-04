У Дніпрі, Запоріжжі, Черкасах пролунали вибухи: що відомо

Місцеві жителі повідомляють про вибухи у Дніпрі, Запоріжжі, Черкасах.

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Станом на 20.00 повітряну тривогу було оголошено практично на всій території України.

Спочатку місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у Дніпрі.

Удар по місту підтвердив мер Дніпра Борис Філатов. За його словами, вибух був у центрі міста.

У Черкаській військовій адміністрації повідомили, що спрацювало ППО.

Також повідомляється про проліт ракети у бік Києва через Кіровоградщину.

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