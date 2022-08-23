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В Донецке "прилетело" в "администрацию" главаря "ДНР" Пушилина
В оккупированном Донецке зафиксировано прямое попадание в "администрацию" главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина
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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Указано, что в здании начался пожар.
"Снаряды попали в фасад, также пострадали правое крыло и верхний этаж", - сообщают пропагандисты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что "прилетело" от шести снарядов.
СМИ пишут, что сам Пушилин не пострадал.
Сообщается также, что досталось и зданию так называемого "МВД "ДНР".