В Донецке "прилетело" в "администрацию" главаря "ДНР" Пушилина

В оккупированном Донецке зафиксировано прямое попадание в "администрацию" главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Указано, что в здании начался пожар.

"Снаряды попали в фасад, также пострадали правое крыло и верхний этаж", - сообщают пропагандисты.

Отмечается, что "прилетело" от шести снарядов.

СМИ пишут, что сам Пушилин не пострадал.

Сообщается также, что досталось и зданию так называемого "МВД "ДНР".