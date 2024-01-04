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В Киеве открылись 44 пункта приема новогодних елок
В Киеве 4 января приступили к работе 44 пункта приема новогодних елок и сосен, в которые можно сдать новогоднее дерево для дальнейшей утилизации. Об этом сообщается на сайте Киевской городской администрации.
"Экологическая утилизация этих деревьев позволит повторно использовать их в зеленом хозяйстве. В частности, елки измельчат в щепу, которая пойдет на мульчирование лунок молодых деревьев – для защиты от перемерзания корней во время морозов и сохранения влаги в жару", - говорится в сообщении КГГА.
К утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений. Пункты работают до 31 января в каждом районе города – в парках и скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.
Также КГГА приводит следующий адресный список пунктов приема:
- Голосеевский район – сквер на ул. Героев Мариуполя;
- сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;
- КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 08:00-20:00).
- Дарницкий район – парк у озера Лебедино;
- парк имени воинов-интернационалистов;
- парк "Позняки";
- КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А.
- Деснянский район – парк «Молодежный»;
- парк с водными объектами по просп. Шухевича;
- парк "Киото";
- КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00).
- Днепровский район – песечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;
- парк у озера Тельбин;
- парк у кинотеатра «Аврора»;
- КП УЗН Днепровского района – просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 08:00-20:00).
- Оболонский район – парк на ул. Бережанской, 10-20;
- парк у озера Иорданское;
- КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).
- Печерский район – КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
- Подольский район – сквер на просп. Правды;
- сквер на пл. Щекавицкой;
- КП УЗН Подольского района – ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 – 20:00).
- Святошинский район – парк «Совки»;
- парк "Юность";
- сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского;
- сквер на ул. Котельникова.
- Соломенский район – сквер на ул. Сергея Берегового;
- Соломенский ландшафтный парк;
- парк «Орленок»;
- КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).
- Шевченковский район – парк «Радуга»;
- парк «Сырецкий»;
- пров. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00);
- КП УЗН Шевченковского района – просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).
Также ознакомиться с картой всех 44 пунктов приема можно на сайте КО "Киевзеленстрой". https://e.surl.li/dceyswПодписывайтесь на Telegram-канал delo.ua