Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Киеве открылись 44 пункта приема новогодних елок

В Киеве открылись 44 пункта приема новогодних елок
Утилизация новогодней елки. Фото: портал г. Киева

В Киеве 4 января приступили к работе 44 пункта приема новогодних елок и сосен, в которые можно сдать новогоднее дерево для дальнейшей утилизации. Об этом сообщается на сайте Киевской городской администрации.

"Экологическая утилизация этих деревьев позволит повторно использовать их в зеленом хозяйстве. В частности, елки измельчат в щепу, которая пойдет на мульчирование лунок молодых деревьев – для защиты от перемерзания корней во время морозов и сохранения влаги в жару", - говорится в сообщении КГГА.

К утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений. Пункты работают до 31 января в каждом районе города – в парках и скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Также КГГА приводит следующий адресный список пунктов приема:

  • Голосеевский район – сквер на ул. Героев Мариуполя;
  • сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;
  • КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 08:00-20:00).
  • Дарницкий район – парк у озера Лебедино;
  • парк имени воинов-интернационалистов;
  • парк "Позняки";
  • КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А.
  • Деснянский район – парк «Молодежный»;
  • парк с водными объектами по просп. Шухевича;
  • парк "Киото";
  • КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00).
  • Днепровский район – песечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;
  • парк у озера Тельбин;
  • парк у кинотеатра «Аврора»;
  • КП УЗН Днепровского района – просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 08:00-20:00).
  • Оболонский район – парк на ул. Бережанской, 10-20;
  • парк у озера Иорданское;
  • КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).
  • Печерский район – КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
  • Подольский район – сквер на просп. Правды;
  • сквер на пл. Щекавицкой;
  • КП УЗН Подольского района – ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 – 20:00).
  • Святошинский район – парк «Совки»;
  • парк "Юность";
  • сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского;
  • сквер на ул. Котельникова.
  • Соломенский район – сквер на ул. Сергея Берегового;
  • Соломенский ландшафтный парк;
  • парк «Орленок»;
  • КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).
  • Шевченковский район – парк «Радуга»;
  • парк «Сырецкий»;
  • пров. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00);
  • КП УЗН Шевченковского района – просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).

Также ознакомиться с картой всех 44 пунктов приема можно на сайте КО "Киевзеленстрой". https://e.surl.li/dceysw

Автор:
Алексей Козаченко