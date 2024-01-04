В Киеве открылись 44 пункта приема новогодних елок

В Киеве 4 января приступили к работе 44 пункта приема новогодних елок и сосен, в которые можно сдать новогоднее дерево для дальнейшей утилизации. Об этом сообщается на сайте Киевской городской администрации.

"Экологическая утилизация этих деревьев позволит повторно использовать их в зеленом хозяйстве. В частности, елки измельчат в щепу, которая пойдет на мульчирование лунок молодых деревьев – для защиты от перемерзания корней во время морозов и сохранения влаги в жару", - говорится в сообщении КГГА.

К утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений. Пункты работают до 31 января в каждом районе города – в парках и скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Также КГГА приводит следующий адресный список пунктов приема:

Голосеевский район – сквер на ул. Героев Мариуполя;

– сквер на ул. Героев Мариуполя; сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;

КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 08:00-20:00).

Дарницкий район – парк у озера Лебедино;

– парк у озера Лебедино; парк имени воинов-интернационалистов;

парк "Позняки";

КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А.

Деснянский район – парк «Молодежный»;

– парк «Молодежный»; парк с водными объектами по просп. Шухевича;

парк "Киото";

КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00).

Днепровский район – песечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;

– песечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо; парк у озера Тельбин;

парк у кинотеатра «Аврора»;

КП УЗН Днепровского района – просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 08:00-20:00).

Оболонский район – парк на ул. Бережанской, 10-20;

– парк на ул. Бережанской, 10-20; парк у озера Иорданское;

КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).

Печерский район – КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подольский район – сквер на просп. Правды;

– сквер на просп. Правды; сквер на пл. Щекавицкой;

КП УЗН Подольского района – ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 – 20:00).

Святошинский район – парк «Совки»;

– парк «Совки»; парк "Юность";

сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского;

сквер на ул. Котельникова.

Соломенский район – сквер на ул. Сергея Берегового;

– сквер на ул. Сергея Берегового; Соломенский ландшафтный парк;

парк «Орленок»;

КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).

Шевченковский район – парк «Радуга»;

– парк «Радуга»; парк «Сырецкий»;

пров. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00);

КП УЗН Шевченковского района – просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).

Также ознакомиться с картой всех 44 пунктов приема можно на сайте КО "Киевзеленстрой". https://e.surl.li/dceysw