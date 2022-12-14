В Киеве раздались взрывы: что известно

Утром 14 декабря в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место", – отметил Кличко.

Всю подробную информацию он пообещал предоставить впоследствии.

Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, после объявления воздушной тревоги в области работает ПВО.

"Киевщина, утро. Работает ПВО. Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", - написал Кулеба.

В Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 13 дронов-"шахедов".

По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Также получил повреждения частный дом в Вишневом Киевской области.

Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, воздушная тревога в Киеве и области была объявлена около шести утра.