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Происшествия
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В Киеве раздались взрывы: что известно

В Киеве раздались взрывы: что известно
Уламки сбитых дронов. Фото: начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов

Утром 14 декабря в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место", – отметил Кличко.

Всю подробную информацию он пообещал предоставить впоследствии.

Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, после объявления воздушной тревоги в области работает ПВО.

"Киевщина, утро. Работает ПВО. Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", - написал Кулеба.

В Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 13 дронов-"шахедов".

По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе.  Также получил  повреждения частный дом в Вишневом Киевской области.

Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, воздушная тревога в Киеве и области была объявлена около шести утра.

Автор:
Светлана Манько