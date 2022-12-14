- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Киеве раздались взрывы: что известно
Утром 14 декабря в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место", – отметил Кличко.
Всю подробную информацию он пообещал предоставить впоследствии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, после объявления воздушной тревоги в области работает ПВО.
"Киевщина, утро. Работает ПВО. Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", - написал Кулеба.
В Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 13 дронов-"шахедов".
По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Также получил повреждения частный дом в Вишневом Киевской области.
Информация о пострадавших уточняется.
Отметим, воздушная тревога в Киеве и области была объявлена около шести утра.