В Киеве снова начинает работать Национальный академический драматический театр имени Франко: что и когда будут показывать

Возобновляет работу Национальный академический драматический театр имени Франко – начинает показывать представления в Киеве на сценах театра Леси Украинки и Оперной студии НМАУ им. Петра Чайковского.

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Со следующей недели театр имени Франко начнет показывать представления в Киеве. Как сообщается на сайте учреждения, театр начнет показывать представления в Киеве на сценах коллег, в частности, в театре Леси Украинки и Оперной студии НМАУ им. Петра Чайковского.

Театр будет играть как представления для всех зрителей, так и благотворительные представления для военных. При этом первые постановки коллектив театра решил сделать благотворительными и пригласить на пересмотры военнослужащих ВСУ и бойцов территориальной обороны.

Что посмотреть

27 и 28 апреля представят одно из резонансных камерных представлений — "Лимеровна" (постановка режиссера Ивана Уривского, сценография Петра Богомазова) по одноименному произведению Панаса Мирного. 29 и 30 апреля в Оперной студии НМАУ покажут спектакль-визитку "Шельменко-денщик", поставленную по комедии Григория Квитки-Основьяненко режиссером Петром Ильченко, актеры сыграют ее аж в триста раз.

Почему вынуждены переехать на сцену других театров

Национальный академический театр им. Ивана Франко расположен на площади Ивана Франко, 3 рядом с Банковой, где расположен и Офис президента, находящийся под особым вниманием врага. В связи с высоким риском обстрела театр пока не может принимать зрителей у себя.