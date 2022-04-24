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В Киеве снова начинает работать Национальный академический драматический театр имени Франко: что и когда будут показывать
Возобновляет работу Национальный академический драматический театр имени Франко – начинает показывать представления в Киеве на сценах театра Леси Украинки и Оперной студии НМАУ им. Петра Чайковского.
Со следующей недели театр имени Франко начнет показывать представления в Киеве. Как сообщается на сайте учреждения, театр начнет показывать представления в Киеве на сценах коллег, в частности, в театре Леси Украинки и Оперной студии НМАУ им. Петра Чайковского.
Театр будет играть как представления для всех зрителей, так и благотворительные представления для военных. При этом первые постановки коллектив театра решил сделать благотворительными и пригласить на пересмотры военнослужащих ВСУ и бойцов территориальной обороны.
Что посмотреть
27 и 28 апреля представят одно из резонансных камерных представлений — "Лимеровна" (постановка режиссера Ивана Уривского, сценография Петра Богомазова) по одноименному произведению Панаса Мирного. 29 и 30 апреля в Оперной студии НМАУ покажут спектакль-визитку "Шельменко-денщик", поставленную по комедии Григория Квитки-Основьяненко режиссером Петром Ильченко, актеры сыграют ее аж в триста раз.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Почему вынуждены переехать на сцену других театров
Национальный академический театр им. Ивана Франко расположен на площади Ивана Франко, 3 рядом с Банковой, где расположен и Офис президента, находящийся под особым вниманием врага. В связи с высоким риском обстрела театр пока не может принимать зрителей у себя.