- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
У Києві знову починає працювати Національний академічний драматичний театр імені Франка: що і коли показуватимуть
Поновлює роботу Національний академічний драматичний театр імені Франка - розпочинає показувати вистави у Києві на сценах театру Лесі Українки та Оперній студії НМАУ ім. Петра Чайковського.
З наступного тижня театр імені Франка розпочне показувати вистави у Києві. Як повідомляється на сайті установи, театр розпочне показувати вистави у Києві на сценах колег, зокрема в театрі Лесі Українки та Оперній студії НМАУ ім. Петра Чайковського.
Театр гратиме як вистави для всіх охочих глядачів, так і благодійні вистави для військових. При цьому перші постановки колектив театру вирішив зробити саме благодійними і запросити на перегляди військовослужбовців ЗСУ та бійців територіальної оборони.
Що можна подивитися
27 і 28 квітня представлять одну із резонансних камерних вистав — "Лимерівна" (постановка режисера Івана Уривського, сценографія Петра Богомазова) за однойменним твором Панаса Мирного. 29 і 30 квітня в Оперній студії НМАУ покажуть виставу-визитівку "Шельменко-денщик", поставлену за комедією Григорія Квітки-Основ'яненка режисером Петром Ільченком, актори зіграють її аж утрьохсоте.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Чому змушені переїхати на сцену інших театрів
Національний академічний театр ім. Івана Франка розташований на площі Івана Франка, 3 поруч з Банковою, де розташований і Офіс президента, що перебуває під особливою увагою ворога. У зв’язку з високим ризиком обстрілу театр поки що не може приймати глядачів у себе.