У Києві знову починає працювати Національний академічний драматичний театр імені Франка: що і коли показуватимуть

Поновлює роботу Національний академічний драматичний театр імені Франка - розпочинає показувати вистави у Києві на сценах театру Лесі Українки та Оперній студії НМАУ ім. Петра Чайковського.

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З наступного тижня театр імені Франка розпочне показувати вистави у Києві. Як повідомляється на сайті установи, театр розпочне показувати вистави у Києві на сценах колег, зокрема в театрі Лесі Українки та Оперній студії НМАУ ім. Петра Чайковського.

Театр гратиме як вистави для всіх охочих глядачів, так і благодійні вистави для військових. При цьому перші постановки колектив театру вирішив зробити саме благодійними і запросити на перегляди військовослужбовців ЗСУ та бійців територіальної оборони.

Що можна подивитися

27 і 28 квітня представлять одну із резонансних камерних вистав — "Лимерівна" (постановка режисера Івана Уривського, сценографія Петра Богомазова) за однойменним твором Панаса Мирного. 29 і 30 квітня в Оперній студії НМАУ покажуть виставу-визитівку "Шельменко-денщик", поставлену за комедією Григорія Квітки-Основ'яненка режисером Петром Ільченком, актори зіграють її аж утрьохсоте.

Чому змушені переїхати на сцену інших театрів

Національний академічний театр ім. Івана Франка розташований на площі Івана Франка, 3 поруч з Банковою, де розташований і Офіс президента, що перебуває під особливою увагою ворога. У зв’язку з високим ризиком обстрілу театр поки що не може приймати глядачів у себе.