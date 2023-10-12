В Киеве вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр (ФОТО)

В Киеве утром 12 октября вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр, выгнал охранников из здания и произвел несколько хаотических выстрелов. Бойцы КОРД задержали злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Событие произошло на проспекте Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева. В полицию Киева поступила информация о том, что неизвестный зашел в помещение бизнес-центра и из оружия произвел несколько выстрелов. Немедленно на место прибыли спецназовцы КОРД", - говорится в сообщении.

Как стало известно, вооруженный мужчина угрожая охранникам заставил их покинуть здание. Далее сделал несколько хаотических выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить правоохранителей.

В результате переговоров злоумышленник задержан.

Жертв и пострадавших среди гражданского населении нет.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.