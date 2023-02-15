В Купянске в результате ракетных обстрелов поврежден многоэтажный дом

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг не прекращает осуществлять обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись не менее 20 населенных пунктов", - отметил Синегубов.

По его словам, на Купянском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии Крахмальное, Берестовое, Табаевку, Купянск, Двухлетнюю.

Также под вражеским огнем были Ветеринарное, Гранов, Стрелка, Глубокое, Волчанск, Чугуновка и т.д.

В Купянске, в результате ракетных обстрелов, значительные повреждения получил многоэтажный жилой дом.

Сегодня, в 7:00, Купянск снова был под обстрелом. Повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары.

Глава области добавил, что жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, 13 февраля враг обстрелял, по меньшей мере, 17 приграничных населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.